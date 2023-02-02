Bodrumspor'da Taşdemir çıtayı düşük tutuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor'da Taşdemir çıtayı düşük tutuyor

DHA

Bodrumspor'da Taşdemir çıtayı düşük tutuyor


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Eyüpspor'la zirve mücadelesine çıkacak Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın bu sezon gösterdiği müthiş performansa rağmen hedefi düşük tutmayı sürdürdü. Ligdeki tarihinin ilk yılında sezon başından beri Süper Lig yarışına ortak olan yeşil-beyazlı ekip, bu hafta Eyüpspor'u yenerse ilk 2 hattına yerleşecek. 
Sezon başından beri hedeflerinin ligde ilk 10'a girmek olduğunu belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Biz şampiyonluğun güçlü adayı değiliz. İlerleyen zamanlarda ne olur bunu bilemeyiz. Sezon başından beri çıktığımız bir yol ve hedef var. O hedefleri yakaladıktan sonra yeni hedefleri çizebiliriz. Bizim hedefimiz ilk 10'du ve ilk 10'a tutunabilirsek ve ilk 10'u garantiledikten sonra Play-Off'u ucundan yakalayabilirsek iyi bir sezon geçirmiş olacağız" dedi.
"HER TAKIMIN ŞANSI VAR"
Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı ekipte 10'uncu sırada bulunan takımdan itibaren her takımın Play-Off ve ikincilik şansı olduğunu söyleyen İsmet Taşdemir, "Geçen hafta Adanaspor maçı çok zordu. Rakip maçın ikinci yarısının ilk 25 dakikasında bizi sıkıntıya soktu. O süre zarfında kötü oynadık. Maçın başından sonuna kadar kazanmayı amaçladık. Sonradan oyuna dahil olan oyuncularımızın çok büyük katkısıyla maçı kazanmasını bildik. Biz olaya gerçekçi yaklaşıyoruz. Kadromuz sezon başından beri çok iyi top oynadı ama sonunu bu şekilde getireceğiz diye bir şey yok. İyi bir takımız, iyi oynuyoruz ama işin şampiyonluk kısımları şu an bize biraz uzak" ifadelerini kullandı. 
"EYÜPSPOR LİGİN ÜZERİNDE RAKİP"
"10'uncu Göztepe ile beraber her takımın Play-Off oynama veya ilk ikide çıkma şansı var" diyen Taşdemir, "Lig uzun bir maraton. Daha yaklaşık 15 maç var. Çok zorlu maçlar var. O olmaz denilen maçlardan 2-3'ünü kazandığın zaman farklı bir yere gelebilirsin. Bu haftaki rakibimiz Eyüpspor lige renk katan, çok fazla oyuncu getirdi. Son 2 haftadır sıkıntı yaşıyorlar ama bizim için bu durum ölçü olmaz. 2 hafta aldıkları mağlubiyetle bizim maçta çok farklı bir Eyüpspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Ona göre hazırlanıyoruz ama Eyüpspor kadro kalitesi anlamında ligimizin üzerinde bir takım. Bu hafta cezalı ve sakat oyuncumuz yok. Erdem ve Yekta sakattı onlarda bizimle beraber idmanlara başladı" diye konuştu.
YEKTA KURTULUŞ: KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ
Bodrumspor'un tecrübeli yıldızı Yekta Kurtuluş ise Eyüpspor maçını mutlaka kazanmak istediklerini dile getirdi. Yekta, "Önemli olan bu saatten sonra iyi oyun değil, kazanmak. Kaybedince elinize bir şey geçmiyor. Önemli bir maça gideceğiz, güçlü bir ekiple oynayacağız. Bu ligin en çok yatırım yapan takımlarından bir tanesi. Her şeyin bilincindeyiz, kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz. Aramıza tecrübeli yeni katılan oyuncular oldu. Umar, Adanaspor maçında attığı galibiyet golüyle o tecrübesini gösterdi. Oyun sistemimize göre bir transfer politikası gözetiyoruz. İlk hedef Play-Off, sonrasında olursa 2'ncilik" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detay görüntü
İsmet Taşdemir açıklama
Yekta Kurtuluş açıklama
Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2023-02-02 12:12:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnternetten tarantula satıyorlar; 26 bin 390 lira cezası var
YEREL HABERLER İnternetten tarantula satıyorlar; 26 bin 390 lira ...
Aydın'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü öldüren kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü ...
Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Doğaya karşı duyarlılık oluşturmak için Türkiye'yi köpeğiyle dolaşan kişi Fethiye'ye geldi
YEREL HABERLER Doğaya karşı duyarlılık oluşturmak için Türkiye'yi ...
Bodrum'da FETÖ firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da FETÖ firarisi yakalandı
Muğla'da 45 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 45 düzensiz göçmen yakalandı
Üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Figen'in ölümü araştırılıyor
YEREL HABERLER Üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Figen'in ...
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
YEREL HABERLER 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru
(Görüntülü)AVUSTRALYALI SUÇ ÖRGÜTÜ &#039;ALAMEDDİNE&#039;NİN ÜST DÜZEY ÜYESİ, BODRUM&#039;DA YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)AVUSTRALYALI SUÇ ÖRGÜTÜ ...
Avustralyalı suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey üyesi, Bodrum'da yakalandı
YEREL HABERLER Avustralyalı suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey ...
YKEÜTAŞ arkeologları, Arkeologlar Derneği Muğla Şubesine üye oldu
YEREL HABERLER YKEÜTAŞ arkeologları, Arkeologlar Derneği Muğla ...
(Görüntülü)BODRUM&#039;DA HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ; 1 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)BODRUM'DA HAFRİYAT KAMYONU DENETİMİ; ...
Bodrum'da hafriyat kamyonu denetimi; 1 milyon lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Bodrum'da hafriyat kamyonu denetimi; 1 milyon lira ...
Fethiyespor, Murat Demir'le vedalaştı
YEREL HABERLER Fethiyespor, Murat Demir'le vedalaştı
Bodrumspor zirve maçına kenetlendi
YEREL HABERLER Bodrumspor zirve maçına kenetlendi
Muğla'da aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da aranan hükümlü yakalandı
Muğla'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Muğla'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını ...
Muğla'da meslek lisesinde besin değeri zenginleştirilmiş "okul çöreği" üretildi
YEREL HABERLER Muğla'da meslek lisesinde besin değeri ...
Datça Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Müderris Bayar yeniden seçildi
YEREL HABERLER Datça Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Müderris ...
FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapisle aranan emekli öğretmen yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapisle aranan emekli öğretmen ...
Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
(Görüntülü) MOTOSİKLETİ YÜZÜSTÜ YATARAK KULLANAN SÜRÜCÜYE 5 BİN 451 LİRA CEZA
YEREL HABERLER (Görüntülü) MOTOSİKLETİ YÜZÜSTÜ YATARAK KULLANAN ...
Bodrum'da 220 milyon liraya satılık ada
YEREL HABERLER Bodrum'da 220 milyon liraya satılık ada
Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücüye 5 bin 451 lira ceza
YEREL HABERLER Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücüye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.