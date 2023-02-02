Bodrumspor'da Taşdemir çıtayı düşük tutuyor



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Eyüpspor'la zirve mücadelesine çıkacak Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın bu sezon gösterdiği müthiş performansa rağmen hedefi düşük tutmayı sürdürdü. Ligdeki tarihinin ilk yılında sezon başından beri Süper Lig yarışına ortak olan yeşil-beyazlı ekip, bu hafta Eyüpspor'u yenerse ilk 2 hattına yerleşecek.

Sezon başından beri hedeflerinin ligde ilk 10'a girmek olduğunu belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Biz şampiyonluğun güçlü adayı değiliz. İlerleyen zamanlarda ne olur bunu bilemeyiz. Sezon başından beri çıktığımız bir yol ve hedef var. O hedefleri yakaladıktan sonra yeni hedefleri çizebiliriz. Bizim hedefimiz ilk 10'du ve ilk 10'a tutunabilirsek ve ilk 10'u garantiledikten sonra Play-Off'u ucundan yakalayabilirsek iyi bir sezon geçirmiş olacağız" dedi.

"HER TAKIMIN ŞANSI VAR"

Ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlı ekipte 10'uncu sırada bulunan takımdan itibaren her takımın Play-Off ve ikincilik şansı olduğunu söyleyen İsmet Taşdemir, "Geçen hafta Adanaspor maçı çok zordu. Rakip maçın ikinci yarısının ilk 25 dakikasında bizi sıkıntıya soktu. O süre zarfında kötü oynadık. Maçın başından sonuna kadar kazanmayı amaçladık. Sonradan oyuna dahil olan oyuncularımızın çok büyük katkısıyla maçı kazanmasını bildik. Biz olaya gerçekçi yaklaşıyoruz. Kadromuz sezon başından beri çok iyi top oynadı ama sonunu bu şekilde getireceğiz diye bir şey yok. İyi bir takımız, iyi oynuyoruz ama işin şampiyonluk kısımları şu an bize biraz uzak" ifadelerini kullandı.

"EYÜPSPOR LİGİN ÜZERİNDE RAKİP"

"10'uncu Göztepe ile beraber her takımın Play-Off oynama veya ilk ikide çıkma şansı var" diyen Taşdemir, "Lig uzun bir maraton. Daha yaklaşık 15 maç var. Çok zorlu maçlar var. O olmaz denilen maçlardan 2-3'ünü kazandığın zaman farklı bir yere gelebilirsin. Bu haftaki rakibimiz Eyüpspor lige renk katan, çok fazla oyuncu getirdi. Son 2 haftadır sıkıntı yaşıyorlar ama bizim için bu durum ölçü olmaz. 2 hafta aldıkları mağlubiyetle bizim maçta çok farklı bir Eyüpspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Ona göre hazırlanıyoruz ama Eyüpspor kadro kalitesi anlamında ligimizin üzerinde bir takım. Bu hafta cezalı ve sakat oyuncumuz yok. Erdem ve Yekta sakattı onlarda bizimle beraber idmanlara başladı" diye konuştu.

YEKTA KURTULUŞ: KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ

Bodrumspor'un tecrübeli yıldızı Yekta Kurtuluş ise Eyüpspor maçını mutlaka kazanmak istediklerini dile getirdi. Yekta, "Önemli olan bu saatten sonra iyi oyun değil, kazanmak. Kaybedince elinize bir şey geçmiyor. Önemli bir maça gideceğiz, güçlü bir ekiple oynayacağız. Bu ligin en çok yatırım yapan takımlarından bir tanesi. Her şeyin bilincindeyiz, kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz. Aramıza tecrübeli yeni katılan oyuncular oldu. Umar, Adanaspor maçında attığı galibiyet golüyle o tecrübesini gösterdi. Oyun sistemimize göre bir transfer politikası gözetiyoruz. İlk hedef Play-Off, sonrasında olursa 2'ncilik" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detay görüntü

İsmet Taşdemir açıklama

Yekta Kurtuluş açıklama

Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-02-02 12:12:50



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