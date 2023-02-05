Bodrumspor deplasmanda zirve maçında



BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselme yolunda iddiasını artıran Bodrumspor, yarın zirve yarışında en önemli rakiplerinden Eyüpspor'la yine dış sahada karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Sıralamada 28 puanla 3'üncü basamakta yer alan Bodrumspor, 41 puana sahip ikinci Eyüpspor'u yenmesi halinde adını direkt Süper Lig potasına yazdıracak.

Ligin ilk yarısında Eyüpspor'u evinde 3-0 yenen Bodrumspor galibiyet veya beraberlik halinde rakibine karşı ikili averajda da üstünlük sağlayacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir, kötü hava şartlarında zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Kazanıp ilk sıra içerisinde yer almak istediklerini belirten Taşdemir, "Zirve yarışı için son derece önemli bir maça çıkacağız. Adanaspor galibiyeti bize moral oldu. Eyüpspor'a karşı da elimizden gelen mücareleyi en iyi şekilde vereceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-02-05 12:30:15



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