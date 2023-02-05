Çağdaş Bodrum'da Ender Arslan dönemi

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BODRUM, (DHA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yarışının iddialı takımı Çağdaş Bodrumspor, antrenörlük görevine A Milli Takım'ın eski yıldızlarından Ender Arslan'ı getirdi. Antrenör Serhan Aydanarığ'la 2 hafta önce yollarını ayıran Bodrum ekibinin Arslan'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ligde 17 maçta 14 galibiyet alan Çağdaş Bodrum, yarın saat 17.30'da İstanbul Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde Sigortam.net deplasmanına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-02-05 13:15:14



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