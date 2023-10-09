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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama

        MUĞLAgenelindejandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:50
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        Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama
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        MUĞLAgenelindejandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, 6 Ekim'de Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 34 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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