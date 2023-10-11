Muğla'da bungalovda çıkan yangın, ormana da sıçradı

MUĞLA'nınFethiyeilçesindeki bungalovda çıkan yangın, ormana da sıçradı. Ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı.

Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisindeki bungalovda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İçerisinde kimsenin olmadığı belirtilen bungalovdaki alevler, ormana da sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.