Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden 'Cumhuriyet Balosu' 

MarmarisBelediyespor´unCumhuriyetin 100. yılına özel tasarlanmış formaları baloda tanıtıldı.

Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından bir otelde yapılan gecede Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Cumhuriyet Balosu'na, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Murat Çam, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, sporcular ve çok sayıda Marmaris´e gönül vermiş davetli katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı, "Çocukluk sevdam olan ve formasını gururla taşıdığım kulübüme benim için hizmet etmek benim için büyük bir onur ve mutluluktur. Göreve geldiğimiz ilk günde verdiğimiz sözün arkasındayız. Günü kurtarmak için değil geleceğimiz için ayaklarımız yere basan bir yönetim mantığı ile çalışıyoruz. Kulübümüz her geçen gün büyümeye devam etmektedir. 'Gençlerimize yatırım yapmaya ve onlarla beraber mutlu olmaya devam edeceğiz' diyerek çıktığımız bu yolda tüm branşlarımızda yerel ve ulusal olarak büyük başarılar gelmeye başlamıştır. Emek veren tüm sporcularımıza, velilerimize, antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler sadece sporcu yetiştirmiyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün açtığı yolda onun ilke ve inkılapları ışığında iyi bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden buyana her zaman yanımızda olan, altyapı çalışmalarımızda ve tesisleşmemize öncülük eden belediye başkanımız Mehmet Oktay ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel gecede her zaman olduğu gibi kulübümüz için elini taşın altına koyan Hüseyin Durmaz ve ailesine, yönetim kurulu üyelerimize, kulüp çalışanlarımıza, bu yolda bana destek olan aileme ve vefakar büyük taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe hizmet etmek bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı en yukardan vermekte bizim görevimizdir. Kulübümüze başkan, yönetici, sporcu ve taraftar olarak hizmet etmiş eklini taşın altına koymuş ama bugün aramızda olmayan tüm büyüklerimi ve kardeşlerimi rahmet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız bu günlerde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise, Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı ve yönetimine böyle bir gece organize ettikleri için teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamalarının Marmaris´te çeşitli etkinliklere kutlanacağını söyledi.

Başkan Oktay, "Bizler Cumhuriyetimizin kazanımlarını bir kez daha hatırlatıp bu gururu ve coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Seçimlere girmeden önce üzerinde ısrarla durduğumuz 'Marmarisspor'u yeniden canlandıracağız' sözümüzü yerine getirmeye devam ediyoruz. Bizler hiçbir zaman gün hesabı yapmadık. Tamamen ayaklarımız yerde, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora çekme misyonunu ve vizyonunu ortaya koyduk. Bunun yanında gençlerimizi sporun verdiği disiplinle birlikte başarılara taşımak istiyoruz. Ayrıca tesisleşme anlamında yapacağımız adımlar geliyor" diyerek, Marmaris Belediyesi adına Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne takımların transfer işlemlerinde kullanılabilmesi için otobüs hediye etti.

Konuşmanın ardından Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay´a desteklerinden dolayı plaket takdim etti. Daha sonra kulübün en yaşlı üyesi Özdal Gülgör´e ve desteklerinden dolayı Hüseyin Durmaz´a plaket verildi. Plaket törenin ardından Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oyuncularının Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel giyeceği formalar tanıtıldı. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılına özel pastayı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hasan Yaylalı ve yönetimi hep birlikte kesti.

Gecenin sonunda Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mehmet Emin´in giydiği forma, Mehmet Emin´in ailesine ve Marmarisli SMA hastası Zehra bebeğe destek amaçlı açık arttırmaya çıkarıldı. Açık arttırma sonucu Mehmet Emin´in forması 160 bin TL´ye satıldı. Mehmet Emin´in ağabeyi ise açık arttırmadan kendilerine düşen payı da Zehra bebeğe bağışladı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Marmaris -

2023-10-15 11:21:26