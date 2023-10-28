Fethiyespor - İskenderunspor: 4-3 TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta gol düellosu şeklinde geçen maçta Fethiyespor evinde İskenderunspor´u 4-3 mağlup etti. Konuk İskenderunspor 5´inci dakikada İlyas´ın kendi kalesine attığı gol sonucu 1-0 öne geçti. İskenderunspor 12´nci dakikada Süleyman´ın penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. Fethiyespor pes etmedi 16´ncı dakikada Selçuk´un ayağından farkı bire indirdi, 18´inci dakikada Murat maça beraberliği getirdi: 2-2. İskenderunspor yine Süleyman´la, bu kez 28´inci dakikada 3-2 öne geçti. İlk yarının sonunda Fethiyespor, Selçuk´un golüyle 3-3´ü buldu ve devre bu skorla noktalandı. Ev sahibi Fethiyespor 81´inci dakikada Mert´le üstünlük golünü attı ve sahadan 4-3 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Fethiyespor 14 puana yükseldi ve üst sıralar için umutlandı. İskenderunspor ise 13 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:31 facebook

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