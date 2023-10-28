Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiyespor - İskenderunspor: 4-3

        TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta gol düellosu şeklinde geçen maçta Fethiyespor evinde İskenderunspor´u 4-3 mağlup etti. Konuk İskenderunspor 5´inci dakikada İlyas´ın kendi kalesine attığı gol sonucu 1-0 öne geçti. İskenderunspor 12´nci dakikada Süleyman´ın penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. Fethiyespor pes etmedi 16´ncı dakikada Selçuk´un ayağından farkı bire indirdi, 18´inci dakikada Murat maça beraberliği getirdi: 2-2. İskenderunspor yine Süleyman´la, bu kez 28´inci dakikada 3-2 öne geçti. İlk yarının sonunda Fethiyespor, Selçuk´un golüyle 3-3´ü buldu ve devre bu skorla noktalandı. Ev sahibi Fethiyespor 81´inci dakikada Mert´le üstünlük golünü attı ve sahadan 4-3 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Fethiyespor 14 puana yükseldi ve üst sıralar için umutlandı. İskenderunspor ise 13 puanda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiyespor - İskenderunspor: 4-3
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta gol düellosu şeklinde geçen maçta Fethiyespor evinde İskenderunspor´u 4-3 mağlup etti. Konuk İskenderunspor 5´inci dakikada İlyas´ın kendi kalesine attığı gol sonucu 1-0 öne geçti. İskenderunspor 12´nci dakikada Süleyman´ın penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. Fethiyespor pes etmedi 16´ncı dakikada Selçuk´un ayağından farkı bire indirdi, 18´inci dakikada Murat maça beraberliği getirdi: 2-2. İskenderunspor yine Süleyman´la, bu kez 28´inci dakikada 3-2 öne geçti. İlk yarının sonunda Fethiyespor, Selçuk´un golüyle 3-3´ü buldu ve devre bu skorla noktalandı. Ev sahibi Fethiyespor 81´inci dakikada Mert´le üstünlük golünü attı ve sahadan 4-3 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Fethiyespor 14 puana yükseldi ve üst sıralar için umutlandı. İskenderunspor ise 13 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
        "Marmaris Boat Show" sona erdi
        "Marmaris Boat Show" sona erdi
        Muğla'da kavşakta kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Muğla'da kavşakta kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Datça'da lise ve ortaokul öğrencilerine ruh sağlığı hakkında bilgilendirme...
        Datça'da lise ve ortaokul öğrencilerine ruh sağlığı hakkında bilgilendirme...
        GÜNCELLEME - Muğla'da trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Muğla'da trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi öldü
        Muğla'da trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi öldü
        Muğla'da trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi öldü