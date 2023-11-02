Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: Manisa FK her türlü istatistiği bozabilecek bir rakip Bodrum FK, 1'inci Lig'de geçen hafta Boluspor deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti, bu hafta Ege derbisinde Manisa FK'yı evinde yenerek telafi etmek istiyor. Manisa FK´nın zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İç sahada oynuyoruz, iç saha istatistiğimiz iyi olabilir ama rakip her türlü istatistiği bozabilecek bir rakip" şeklinde konuştu.

Bodrum FK, 1'inci Lig'de geçen hafta Boluspor deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti, bu hafta Ege derbisinde Manisa FK'yı evinde yenerek telafi etmek istiyor. Manisa FK´nın zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İç sahada oynuyoruz, iç saha istatistiğimiz iyi olabilir ama rakip her türlü istatistiği bozabilecek bir rakip" şeklinde konuştu.

Bodrum FK, 1'inci Lig'in 11'inci hafta karşılaşmasında 5 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Manisa FK'yı konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Bodrum ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolculardan Süleyman Özdamar açıklamalarda bulundu. Geçen seneye göre deplasman istatistiklerinin kötü olduğunu belirten Taşdemir, "Dış sahada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldık. Boluspor maçından 3 puanla dönebilirdik. Bu zamana kadar en kuvvetli olduğumuz yerden 2 gol yedik. Bu hafta çok daha zor bir maç bizi bekliyor. İç sahada oynuyoruz, iç saha istatistiğimiz iyi olabilir ama rakip her türlü istatistiği bozabilecek bir rakip. 1 hafta önce hoca değişti, ligi iyi bilen bir hoca geldi. Kendimize özgü mücadelemizi inşallah en iyi şekilde sahaya yansıtabiliriz. Sezon sonuna kadar zor bir lig bizi bekliyor" dedi.

SÜLEYMAN DÖNDÜ

Bodrum FK'nın tecrübeli stoperi Süleyman Özdamar, uzun süre sonra oynamaya hazırlanıyor. Özdamar, "Manisa maçına takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Rakibi iyi analiz ettik, inşallah iyi bir mücadeleyle 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Sezon başında geçen sezon play-off finalinden dolayı 3 maçlık cezam vardı. Onun akabinde milli arada Göztepe ile yaptığımız hazırlık maçında parmağımı kırmıştım. İyileşip döndüm derken kasığımdan bir problem yaşadım. Geçen haftadan itibaren takımla çalışmalara başladım. Hocam görev verdiği takdirde takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

- İsmet Taşdemir'in açıklamaları

- Süleyman Özdamar'ın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,