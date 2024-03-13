Mehmet Tosun: Bodrum'un her mahallesine çağdaş pazar yerleri yapacağız

AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, Yalıkavak pazar yeri'nde esnafının sorunlarını dinledi. Tosun, Bodrum'un her mahallesine çağdaş pazar yerleri yapacaklarını belirtip, "Biz söz veriyorsak, mutlaka yapacağız demektir. Daha önce de yaptık" dedi.

AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, Belediye Meclis Üyesi adayları Rıza Karakaya, Nevzat Kanber, Osman Dumanlı, Özcan Altay ve Tolga Kara ile Yalıkavak Mahallesi'nde saha gezisi yaptı. Mehmet Tosun'un ilk durağı Yalıkavak Pazaryeri oldu. Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Tosun, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek dile getirdikleri sorunları dinledi. "Konacık'ta yaptığınız hizmetlerin aynısını Yalıkavak'ta da istiyoruz" diyen bir esnafa "Bizim işimiz belediyecilik, hizmet. Şayet göreve gelirsek, verdiğimiz her sözün takipçisi olun. Biz söz verdiysek, mutlaka yaparız. Daha önce yaptık, yine yapacağız" diye yanıt veren Tosun, gittiği her yerde vatandaşların ilgisini, sevgisini ve güvenini görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti. Tosun, "Yükümüz ağır, işimiz çok fazla. Ama bahanemiz yok. Bodrumlu hemşerilerimin güvenine layık olacağımı biliyorum. Bodrum'un artık kronikleşen sorunlarını beş yıl içinde çözeceğime söz veriyorum" diye konuştu.

Bodrum'un özlemle beklediği su, yol ve altyapı yatırımlarını acilen çözüme kavuştururken, bir taraftan da Bodrum'un her mahallesine vatandaşın yaşam koşullarını iyileştiren hizmetleri götüreceklerini anlatan Tosun, "İlk işimiz, Yalıkavak'a ve diğer mahallelerimize otoparkı ve esnaf için depolama alanları olan, modern ve yarı açık pazaryerleri yapmak olacak. Kışın soğukta yağmurda, yazın sıcağın altında pazar alışverişine son vereceğiz" dedi.

"TOPLU TAŞIMA ÇOK DAHA KOLAY VE KONFORLU OLACAK"

Mehmet Tosun'un bir sonraki durağı Yalıkavak Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi oldu. Ardından Şehir İçi Minibüs Kooperatifi'ni de ziyaret eden Tosun, Bodrum'da ulaşım esnafına nefes aldıracak projelerini anlattı. Tosun, "Bodrum Yarımadası'nın tüm mahallelerindeki taksi ve dolmuş duraklarını Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talepleri doğrultusunda geliştireceğimiz projelerle kullanışlı ve modern bir hale getireceğiz. Ulaşım sektöründeki esnafımıza sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, vatandaşlarımızın daha kaliteli ulaşım hizmeti alabilmesine öncülük etmek için, taksi ve dolmuş esnafımıza daha korunaklı, konforlu duraklar tasarlayacağız. Bodrum'da toplu taşıma hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için kolaylaşacak. Bunun sözünü veriyorum" diye konuştu.

Mehmet Tosun, Bodrum'da yıllardır ecrimisil sorunu yaşayan taksi esnafı için de Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile birlikte komisyon kurarak, bu problemi çözüme kavuşturacağını söyledi.

Mehmet Tosun, daha sonra Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar'ı ziyaret ederek, muhtarların yerel yönetimden beklenti ve taleplerini dinledi.