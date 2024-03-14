Akbelen'de kamulaştırma kararı iptal edildi

MUĞLA'nınMilas ilçesinde Akbelen Ormanı'nın çevresindeki linyit madeni sahası için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2 gün sonra yürürlükten kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Aydın Ayaydın, “Cumhurbaşkanımıza konuyu aktardık, eksik olmasın bize güven duyuyor ki, bu talebi geri çevirmedi ve gereğini yaptı. Dün gece itibariyle Resmi Gazete'de yeni bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlayarak bir önceki kararı yürürlükten kaldırdı. İkizköy, Çamköy ve Karacahisar köyünde 190 parselin kamulaştırma konusu gündemden kalkmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 Mart tarihli Resmi gazete’de yer alan kararla YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin çevresindeki 190 parsellik arazi için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Yayımlanan bu karar, 2 gün sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla iptal edildi.

'190 PARSELİN KAMULAŞTIRILMASI GÜNDEMDEN KALKMIŞTIR'

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Aydın Ayaydın, partisinin basın grubundan acele kamulaştırma kararının iptal edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Ayaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra yeni bir kararnameyle kararın iptal edildiğini belirtti. Ayaydın açıklamasında, "3 gün önce Milas ilçemizin 3 köyünde 190 parsellik alan ile ilgili Cumhurbaşkanı kararnamesiyle acil kamulaştırma kararı çıkmıştı. Bunun bölgemizde büyük sıkıntı yaratacağını tarım arazilerinin bu şekilde kömür sahalarına çevrilmesinin hem doğaya hem yeşile karşı bizim anlayışımıza ters düşeceğini gördük. Milletvekillerimizle birlikte önce durum değerlendirmesi yaptık ve görüşleri alarak Cumhurbaşkanımızı telefonla aradım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eğer konuları doğru aktarırsanız, sizi dinler, en isabetli kararı da alır. Bizde kendisine Muğla için tarımın ne kadar önemli olduğunu, bu kamulaştırmadan pek çok köylümüzün tarım alanlarının zarar göreceğini ifade ettik. Kendisi de eksik olmasın bize güven duyuyor ki, bu talebi geri çevirmedi ve gereğini yaptı. Dün gece itibariyle Resmi Gazete'de yeni bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlayarak bir önceki kararı yürürlükten kaldırdı. İkizköy, Çamköy ve Karacahisar köyünde 190 parselin kamulaştırması konusu gündemden kalkmıştır" ifadesine yer verdi.

'SEÇİM SONRASI BÖYLE BİR ŞEYLE TEKRAR KARŞILAŞMAK İSTEMİYORUZ'

Yöre halkı ise acele kamulaştırma kararının iptalinden dolayı memnun olduklarını belirtti. Yöre sakinlerinden Hasan Yorulmaz, "Dilerim ki hakikatler, toprağın, zeytinin, hayvancılığın önemi herkes tarafından anlaşılmıştır ve bu karardan asla vazgeçilmez. Biz iki gündür çok üzüldük. Çoluğumuz, çocuğumuz gözyaşına boğuldu" dedi.

‘SEÇİM SONRASI BÖYLE BİR ŞEY İLE TEKRAR KARŞILAŞMAK İSTEMİYORUZ’

Bölgede oturan Nejla Işık ise “İptal karar verilmesi nedeniyle sevinçliyiz. Buradaki şey, İkizköylülerin dik duruşudur. Mutluluktan gözyaşına boğulanlar oldu, sevinçliyiz. Evet, kamusallaştırmaya karşı davalarımızı açacaktık. Bu karar büyük bir adımdı, evet çok mutluyuz ama tamamen rahatlamış değiliz. Seçim sonrası böyle bir şeyle tekrar karşılaşmak istemiyoruz" diye konuştu.