Muğlaspor şampiyonluğa hazırlanıyor

BÖLGESELAmatör Lig 5'inci Grup'ta takipçisi Manavgat Belediyespor'u stadı tıklım tıklım dolduran taraftarının desteğiyle yenerek son 7 haftaya rakibinin 4 puan önünde lider giren Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, teşekkür mesajı yayınladı. Kıyanç, "Muğla halkına, taraftarlarımıza, ilimiz protokolüne, belediye başkan adaylarımıza teşekkür ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Tribünleri doldurarak takımını yalnız bırakmayan Muğla halkının şampiyonluğu ne kadar çok istediğini görmüş olduk. Şehrimizin şampiyonluk heyecanı tüm ülkede yankılandı" ifadelerini kullandı.

Yönetim olarak beraber başaracağız sloganıyla sezona başladıklarını hatırlatan Başkan Menaf Kıyanç, "Şampiyonluğa olan inancımız tam, şehrimizle birlikte hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızla, camiamızla birlikte başaracağız" dedi.

Muğlaspor Basın Sözcüsü Barış Yayman ise yeşil-beyazlılardaki sakatlık durumu ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısı öncesi Utkan Konyalı, Sezer Orhonsayın ve Onur Garip transferlerini yapan yeşil-beyazlılar, son olarak genç sol bek Umut Akmeşe’yi kadrosuna dahil ederken Yayman, transfer döneminin biteceği 22 Mart'a kadar bir forvet alacaklarını söyledi.