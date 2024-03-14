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        Muğlaspor şampiyonluğa hazırlanıyor

        BÖLGESELAmatör Lig 5'inci Grup'ta takipçisi Manavgat Belediyespor'u stadı tıklım tıklım dolduran taraftarının desteğiyle yenerek son 7 haftaya rakibinin 4 puan önünde lider giren Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, teşekkür mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:02
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        Muğlaspor şampiyonluğa hazırlanıyor
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        BÖLGESELAmatör Lig 5'inci Grup'ta takipçisi Manavgat Belediyespor'u stadı tıklım tıklım dolduran taraftarının desteğiyle yenerek son 7 haftaya rakibinin 4 puan önünde lider giren Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, teşekkür mesajı yayınladı. Kıyanç, "Muğla halkına, taraftarlarımıza, ilimiz protokolüne, belediye başkan adaylarımıza teşekkür ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Tribünleri doldurarak takımını yalnız bırakmayan Muğla halkının şampiyonluğu ne kadar çok istediğini görmüş olduk. Şehrimizin şampiyonluk heyecanı tüm ülkede yankılandı" ifadelerini kullandı.

        Yönetim olarak beraber başaracağız sloganıyla sezona başladıklarını hatırlatan Başkan Menaf Kıyanç, "Şampiyonluğa olan inancımız tam, şehrimizle birlikte hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızla, camiamızla birlikte başaracağız" dedi.

        Muğlaspor Basın Sözcüsü Barış Yayman ise yeşil-beyazlılardaki sakatlık durumu ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısı öncesi Utkan Konyalı, Sezer Orhonsayın ve Onur Garip transferlerini yapan yeşil-beyazlılar, son olarak genç sol bek Umut Akmeşe’yi kadrosuna dahil ederken Yayman, transfer döneminin biteceği 22 Mart'a kadar bir forvet alacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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