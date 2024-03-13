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        12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları kortej yürüyüşüyle başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 12'incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 21:03 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:03
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        12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları kortej yürüyüşüyle başladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 12'incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

        Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından düzenlenen yarışlar öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        İlçeye gelen 9 ülkeden 400'e yakın sporcu, bando eşliğinde Marina Çarşısı'ndan başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

        Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun 13-17 Mart'ta ilçede yapılacağını, tanıtıma katkı sağlayan çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını söyledi.

        Bodrumspor Başkanı Hadi Türk de organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, her yıl daha da kaliteli bir organizasyon yapmaya çalıştıklarını ve yarışların büyüyerek devam ettiğini ifade etti.

        Konuşmalarının ardından yelkenciler gökyüzüne onlarca balon bıraktı. Etkinlikte Bodrum Belediyesi Bodrumspor Wushu Takımı da gösteri sundu.

        İçmeler Yelken Kulübü'nde düzenlenecek yarışlar, 17 Mart'ta ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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