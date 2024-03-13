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        DEVA Partisi Muğla İl Başkanlığı görevinden istifa eden Çay, AK Parti'ye katıldı

        DEVA Partisi İl Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Emrah Çay'a rozetini, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın taktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:30
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        DEVA Partisi Muğla İl Başkanlığı görevinden istifa eden Çay, AK Parti'ye katıldı
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        DEVA Partisi İl Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Emrah Çay'a rozetini, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın taktı.

        AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, Çay'ın partilerine katılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Aydın Ayaydın ise daha güçlü bir Muğla için el ele vereceklerini kaydetti.

        Muğla'da her geçen gün kendilerine olan ilginin arttığını belirten Ayaydın, "Artık hizmetsizlikten bunalan Muğlalılar gerçek çözümün bir parçası olmak istiyor. Emrah Çay kardeşimize hoş geldin derken tüm Muğlalıları 31 Mart’ta bize destek vermeye, projelerimize ve Muğla’ya sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.

        Çay ise Ayaydın'ın kente dair projeleriyle bilgisiyle ve tecrübesiyle yepyeni bir döneme öncülük edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

        Ayaydın'ın güçlü liderlik ve projeleriyle şehri daha ileriye taşıyacağına inandığına işaret eden Çay, "Hocamızın şehrimiz için önemli adımları atacağına inanıyorum. Şehrimizin her kesimini kucaklayacak, adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla daha yaşanabilir bir kent vizyonu için bu harekete katılıyorum." diye konuştu.

        ​​​​​​​Konuşmaların ardından Çay'ın rozetini Ayaydın taktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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