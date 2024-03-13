Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 17 Mart Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:29 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 17 Mart Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

        Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Süleyman Özdamar ile kart cezalısı Celal Dumanlı, Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Furkan Apaydın ve Eray Akar'ın ise durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

        Bodrum FK, ligin 25. haftasında evinde ağırladığı Eyüpspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Boluspor karşılaşmasını seyircisiz oynayacak.

        Ligde 43 puanla 5'inci sırada bulunan Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarsız maç oynayarak bir ilki yaşayacaklarını söyledi.

        Boluspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Taşdemir, "Bizim için sıkıntılı ve zor bir maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, bu maçı kayıpsız atlatmak istiyoruz. Şu anda öyle bir konumdayız ki ikinci veya üçüncü olma potansiyelimiz yüksek, üçüncü olma daha yüksek. Play-off'a girmeme şansımız da yüksek, dolayısıyla ortada gidiyor." dedi.

        Futbolculardan Pedro Brazao da takım halinde savaştıklarını belirterek, "Herkes birbirine çok yardımcı oluyor. Ben de elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Her zaman taraftarla oynamak çok daha iyi ancak bu maçta yanımızda olamayacaklar. Onlar için elimizden geleni yapacağız, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başladı!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başladı!
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor iddiasına açıklama
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?

        Benzer Haberler

        Mehmet Tosun: Bodrum'un her mahallesine çağdaş pazar yerleri yapacağız
        Mehmet Tosun: Bodrum'un her mahallesine çağdaş pazar yerleri yapacağız
        Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen yakalandı
        Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen yakalandı
        Muğla merkezli uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli...
        Muğla merkezli uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli...
        Muğla'da 'Çabuk' adlı suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı
        Muğla'da 'Çabuk' adlı suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı
        Marmaris'te ormanı yakan sanığın 19 yıl hapis ve 190 bin TL para cezası ona...
        Marmaris'te ormanı yakan sanığın 19 yıl hapis ve 190 bin TL para cezası ona...
        Bodrum'da mavi bayraklı halk plajına yapılan işgale müdahale edildi
        Bodrum'da mavi bayraklı halk plajına yapılan işgale müdahale edildi