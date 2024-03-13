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        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Sultanlar Ligi'ne gidiyor

        Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off'ta yarı finali geçerek adını 4 takımlı final etabına yazdıran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, gözünü Sultanlar Ligi hedefi için kalan 3 maça çevirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:20
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        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Sultanlar Ligi'ne gidiyor
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        Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Play-Off'ta yarı finali geçerek adını 4 takımlı final etabına yazdıran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, gözünü Sultanlar Ligi hedefi için kalan 3 maça çevirdi. İlk kez yer aldığı ligde finale kalmayı başaran Bodrumspor, finallerdeki 4 takım arasında ilk 2'ye girerse adını Sultanlar Ligi'ne yazdıracak. Yeşil-beyazlı ekip Bursa'nın ev sahipliğindeki finallerde ilk maçını 15 Mart Cuma günü Aras Kargo Spor Kulübü'yle oynayacak. Bodrum ekibi ardından Bahçelievler Bld ve İstanbul BŞB'yle karşı karşıya gelip tarihi bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak.

        HADİ TÜRK: FİNALLERDEN ŞAMPİYON OLARAK DÖNECEĞİMİZİ UMUYORUM

        Finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, “Kulüpte yönetimdeki devir teslim töreninden sonra kızlarımızın müthiş bir hediyesi oldu ve çok sevinçliyiz. Sezon başından bu yana çok güzel anılarımız oldu, güzel galibiyetler aldık. Yarı final maçlarında kızlarımız müthiş bir karakter gösterdiler ve bizi mahcup etmediler. Bizler de onları yalnız bırakmayacağız. Bursa'da Bodrum halkı olarak tam destek vereceğiz. Finallerden şampiyon olarak döneceğimizi umuyorum. Bu süreçte belediyemiz, sponsorlarımız ve halkımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Finallerde taraftarlarımız bizimle beraber olursa çok seviniriz” dedi.

        ADNAN KISTAK: ŞANSIMIZ YÜZDE 51

        Zor bir iş başardıklarını söyleyen Bodrumspor Antrenörü Adnan Kıstak, finallerde şanslarını yüzde 51 olarak gördüklerini belirtti. Kıstak, “Acı günümüz, tatlı günümüz oldu ama sonunda mutlaka acı çekmeden sevinç olmaz. Başta belediyemiz olmak üzere, yönetimimize sponsorlarımız, emek veren herkese çok teşekkür ederim. Bize canı gönülden destek veren taraftarımıza ayrıca çok teşekkür ederim. İşin en kolay yerine geldik. Yüzde 51 şansımız var çünkü biz bütün maçlara çıkıp rahat oynuyoruz. Çok alt yerlerden buraya geldik, mühim olan üst tarafta durmak zordur. Yukarıda durmak zordur. Biz sevgiyle takım olarak oynuyoruz, 3 gün sonra Bodrum'a çok güzel döneriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

        ESRA ŞEN: ŞİMDİKİ AMAÇ SULTANLAR LİGİ

        Takımın kaptanı Esra Şen, “Yarı finallerden güzel galibiyetlerle döndük, Bodrum’u gururlandırdığımızı düşünüyorum. Şimdiki amacımız finallerde daha iyisini yapıp Sultanlar Ligi'ne çıkmak. Elimizden gelen mücadeleyi yaparsak, disiplinli oynarsak 3 maçtan da galip geleceğimizi düşünüyorum ve inanıyorum. Hazırlıklarımızı tamamladık ve psikolojik hazırlık devresine girdik. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin bizi çok motive ediyorlar” açıklamasını yaptı.

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