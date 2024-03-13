Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nden lise öğrencilere seminer

        Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bodrum'daki tüm liselerde "Medya okur yazarlığı" ve "Yeni nesil gazetecilik" konularıyla ilgili seminer düzenlenmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nden lise öğrencilere seminer
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bodrum'daki tüm liselerde "Medya okur yazarlığı" ve "Yeni nesil gazetecilik" konularıyla ilgili seminer düzenlenmeye başladı.

        İlk seminer Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'nde 9. sınıflara yönelik iki ayrı sınıfta yapıldı. Seminere BGC Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Akay ve Selçuk Arslan katıldı.

        Seminere lise öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, merak ettikleri tüm soruları da sorma fırsatı yakaladı.

        İlk olarak konuşan gazeteci Selçuk Arslan, gazeteciliğin tanımı, haber yazım teknikleri ve haberciliğin tarihsel süreciyle ilgili öğrencilere bilgi aktardı.

        Gazeteci Fırat Akay'da, dezenformasyonla ilgili mücadeleyi, haberin teyit süreciyle ilgili gelişimi ve haber kaynaklarının doğru okunmasıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

        BGC Başkanı Eren Ayhan ve Başkan Yardımcısı Ali Ballı da sahada günlük yaşanan haber kaynakları, haber süreci, haber çekim teknikleri ve yayınlanma süreciyle ilgili gelen soruları yanıtladı.

        Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Okulu Müdürü İlyas Yılmaz, yapılan eğitim seminerinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

        Medya okur yazarlığı konusunda bu seminerin öğrencilere katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, "Biz de okulda öğrencilerimizin doğru bilgiye ulaşmaları adına, yapılan habercilik çalışmalarıyla ilgili sürekli bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Teyit konusunda tek bir kaynağa değil birçok kaynaktan okuma yapmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

        Ayhan da sosyal sorumluluk projesi kapsamında seminerlere başladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimize gazetecilikle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz, mesleğimizi anlatıyoruz. Onlara mesleğimizi aşılamaya çalışacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        Ali Koç: Galatasaray beka sorunudur!
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        "ABD, Netanyahu'yu devirmeye çalışıyor"
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        ABD: Ya satacak ya yasaklanacak!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Ahmet Kural hakkında açıklamalar
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        "Ganos Fayı" Trakya için risk oluşturuyor mu?
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        Keserli komşu vahşetinde ceza açıklandı!
        Keserli komşu vahşetinde ceza açıklandı!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?

        Benzer Haberler

        DEVA Partisi Muğla İl Başkanlığı görevinden istifa eden Çay, AK Parti'ye ka...
        DEVA Partisi Muğla İl Başkanlığı görevinden istifa eden Çay, AK Parti'ye ka...
        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Sultanlar Ligi'ne gidiyor
        Bodrum Belediyesi Bodrumspor Sultanlar Ligi'ne gidiyor
        Bodrum FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Mehmet Tosun: Bodrum'un her mahallesine çağdaş pazar yerleri yapacağız
        Mehmet Tosun: Bodrum'un her mahallesine çağdaş pazar yerleri yapacağız
        Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen yakalandı
        Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen yakalandı
        Muğla merkezli uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli...
        Muğla merkezli uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 şüpheli...