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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 23:27 Güncelleme: 13.03.2024 - 23:27
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        Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda hakkında, "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçları başta olmak üzere 40 ayrı dosyada 52 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası hükümlüsü gözaltına alındı.

        Ekipler bir başka operasyonda ise "fuhşa teşvik ve aracılık etme, dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 7 ayrı dosyada 39 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası aranan hükümlüyü belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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