Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda hakkında, "dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçları başta olmak üzere 40 ayrı dosyada 52 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası hükümlüsü gözaltına alındı.

Ekipler bir başka operasyonda ise "fuhşa teşvik ve aracılık etme, dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 7 ayrı dosyada 39 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası aranan hükümlüyü belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.