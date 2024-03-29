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        Neşe, boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla öldürüldü (2)

        ÖLDÜRDÜĞÜEŞİNİN BAŞINDA BEKLEMİŞMuğla'nın Ortaca ilçesinde Vedat G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 00:06 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:10
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        Neşe, boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla öldürüldü (2)
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        ÖLDÜRDÜĞÜEŞİNİN BAŞINDA BEKLEMİŞ

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Vedat G.'nin, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'nin cesedinin başında beklediği ve kimseyi yanına yaklaştırmadığı ortaya çıktı. Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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