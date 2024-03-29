Neşe, boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla öldürüldü (2)

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Vedat G.'nin, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.'nin cesedinin başında beklediği ve kimseyi yanına yaklaştırmadığı ortaya çıktı. Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen Vedat G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi.

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