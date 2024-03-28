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        Muğla'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 22:26 Güncelleme: 28.03.2024 - 22:26
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        Muğla'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldürdü.

        Eşinden boşanma aşamasında olan Vedat G, eşi Neşe G. ile Terziler Mahallesi'ndeki sokakta karşılaştı.

        İkili arasında yaşanan tartışmasının büyümesi üzerine Vedat G. silahla 4 çocuk annesi Neşe G'ye ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

        Elindeki silahı polisin ikna çabalarına rağmen bırakmayan Vedat G. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Gözaltına alınan Vedat G. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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