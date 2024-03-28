Muğla'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Eşinden boşanma aşamasında olan Vedat G, eşi Neşe G. ile Terziler Mahallesi'ndeki sokakta karşılaştı.

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