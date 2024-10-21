Bodrum FK- Rizespor: 0-1
STAT:Bodrum İlçeHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Emrah ÜnalBODRUM FK: Sousa - Üzeyir, Ali, Ajeti, Celustka, Ahmet (Dk.
STAT:Bodrum İlçe
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Emrah Ünal
BODRUM FK: Sousa - Üzeyir, Ali, Ajeti, Celustka, Ahmet (Dk. 86 Celal), Brazao (Dk. 80 Kenan), Musah (Dk. 80 Samet), Fredy (Dk. 60 Taylan), Dimitrov (Dk. 80 Ege), Puşçaş
ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic - Alikulov (Dk.81 Anıl) , Halil İbrahim (Dk.72 Mithat), Mosci, Papanikolaou, Varesanovic (Dk.72 Ghezall), Olawoyin, Jurecka (Dk.46 Ali Sowe), Emrecan (Dk.46 Zegiri), Amir, Muhammet
GOL: Dk. 83 Ali Sowe (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Ajeti, Celal (Bodrum FK), Hadziahmetovic, Olawoyin (Çaykur Rizespor)
Süper Lig 9’uncu hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Rizespor’u konuk etti. Karşılaşmada her iki takım da dengeli oyun ortaya koydu. İlk yarı golsüz berabere sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında her iki takım da tempolu oyun ortaya koyarken maçın bitimine 7 dakikada kala Rizespor Sowe’un golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol olmazken Bodrum FK sahasında Rizespor’a mağlup oldu. Bu skorla yeşil-beyazlı ekip haftayı 10 puanla 12’inci sırada kapattı.
3’üncü dakikada Bodrum FK atağında Brazao’nun ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
14’üncü dakikada Bodrum FK atağında köşe vuruşunda Ali’nin ceza sahası içinde dokunduğu topa savunma ve sonrasında kaleci çizgide müdahale ederek kontrol etti.
21’inci dakikada Rizespor atağında Olawoyin’in ceza sahasına yaptığı pasta topla buluşan Versanovic’in sert vuruşunda kaleci Sousa gole izin vermedi.
54’üncü dakikada Rizespor atağında Zegiri’nin ceza sahası içinde vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
75’inci dakikada Bodrum FK’da ceza sahası önünden Üzeyir’İn sert vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.
83’üncü dakikada Ghezzal, ceza sahası içinde topu içeriye çevirdi, Sowe’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
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