Bodrum FK- Rizespor: 0-1

STAT:Bodrum İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Emrah Ünal

BODRUM FK: Sousa - Üzeyir, Ali, Ajeti, Celustka, Ahmet (Dk. 86 Celal), Brazao (Dk. 80 Kenan), Musah (Dk. 80 Samet), Fredy (Dk. 60 Taylan), Dimitrov (Dk. 80 Ege), Puşçaş

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic - Alikulov (Dk.81 Anıl) , Halil İbrahim (Dk.72 Mithat), Mosci, Papanikolaou, Varesanovic (Dk.72 Ghezall), Olawoyin, Jurecka (Dk.46 Ali Sowe), Emrecan (Dk.46 Zegiri), Amir, Muhammet

GOL: Dk. 83 Ali Sowe (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Ajeti, Celal (Bodrum FK), Hadziahmetovic, Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Süper Lig 9’uncu hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Rizespor’u konuk etti. Karşılaşmada her iki takım da dengeli oyun ortaya koydu. İlk yarı golsüz berabere sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında her iki takım da tempolu oyun ortaya koyarken maçın bitimine 7 dakikada kala Rizespor Sowe’un golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol olmazken Bodrum FK sahasında Rizespor’a mağlup oldu. Bu skorla yeşil-beyazlı ekip haftayı 10 puanla 12’inci sırada kapattı.

3’üncü dakikada Bodrum FK atağında Brazao’nun ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda top yandan dışarı çıktı.