Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından gerginlik çıktı

Öte yandan misafir takımın otobüsünün camı atılan bir taş sonucunda kırıldı. Polis ekipleri, taraftar ve futbolcuların bulunduğu otobüslere Milas ilçesine kadar eşlik etti.

Polis ve jandarma ekipleri, taraftarlar arasında barikat kurarak gerilimin artmasını engelledi. Bölgede Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da hazır bekletildi.

Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları arasında arbede çıktı. Taraftarlar birbirlerine cam şişe attı, polis ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirdi. Maçın ardından stattan ayrılan taraftarlar arasında yaşanan gerginlik devam etti.

