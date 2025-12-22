Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Emrah Ünal, Orhun Aydın Duran
Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Mert Yılmaz, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Furkan Apaydın, Dimitrov (Dk. 62 Ege Bilsel), Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Adem Metin Türk), Taulant Seferi
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Sinan Kurt, Adama Traore, Dia Sabia, Mosquera, Diagne, Fernando (Dk. 75 Afena-Gyan)
Sarı kartlar: Dk. 41 Mehmet Yeşil, Dk. 44 Kahraman Demirtaş (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+2 Mert Yılmaz (Sipay Bodrum FK)
MUĞLA
