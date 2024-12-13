Bodrum FK - Sivasspor: 2-0
STAT:BodrumHAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan SultanoğluBODRUM FK: Sousa - Üzeyir (Dk.
STAT:Bodrum
HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
BODRUM FK: Sousa - Üzeyir (Dk. 82 Ege), Celustka, Ali Aytemur, Cenk, Taylan, Mohammed, Fredy (Dk. 90 Enes), Seferi (Dk. 90+2 Hagi), Puşçaş (Dk. 46 Dimitrov), Gökdeniz (Dk. 90+2 Brazao)
SİVASSPOR: Ali Şaşal - Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Poungouras, Koita (Dk. 90 Turaç), Turgunboev (Dk. 90 Oğuzhan), Charisis, Rodrigues (Dk. 77 Emrah), Manaj
GOLLER: Dk. 49 Seferi, Dk. 76 (P) Dimitrov (Bodrum FK)
SARI KARTLAR: Celustka, Gökdeniz, Dimitrov (Bodrum FK), Turgunboev (Sivasspor)
KIRMIZI KART: Dk. 73 Radakovic (Sivasspor)
SÜPER Lig'de 7 maçtır kazanamayan düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü evinde Sivasspor'u 2-0 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 49'uncu dakikasında Seferi ev sahibi takımı öne geçirdi. Maçın 76'ncı dakikasında Bodrum FK kazanılan penaltıyı Dimitrov ile gole çevirdi. Bu sonuçla Bodrum FK 14 puana yükselip umut tazeledi. Sivasspor ise 18 puanda kaldı.
13'üncü dakikada Sivasspor etkili geldi. Uğur'un pasında Koita ceza alanına sokuldu, Üzeyir son anda araya girerek tehlikeyi savuşturdu.
40'ıncı dakikada Bodrum FK adına Cenk korneri kullandı. Celustka'nın kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
49'uncu dakikada Bodrum FK öne geçti. Dimitrov rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerine topu aktardı. Seferi topu kontrol etti ve bekletmeden vuruşunda ağları sarstı: 1-0.
72'nci dakikada Gökdeniz, Radakovic'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi.
73'üncü dakikada Radakovic, penaltı pozisyonu sonrası Gökdeniz'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.
76'ncı dakikada Dimitrov penaltı atışını gole çevirip durumu 2-0 yaptı.
Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve kazanan taraf ev sahibi Bodrum FK oldu.
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