Bodrum FK - Sivasspor: 2-0

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve kazanan taraf ev sahibi Bodrum FK oldu.

49'uncu dakikada Bodrum FK öne geçti. Dimitrov rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerine topu aktardı. Seferi topu kontrol etti ve bekletmeden vuruşunda ağları sarstı: 1-0.

SÜPER Lig'de 7 maçtır kazanamayan düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü evinde Sivasspor'u 2-0 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 49'uncu dakikasında Seferi ev sahibi takımı öne geçirdi. Maçın 76'ncı dakikasında Bodrum FK kazanılan penaltıyı Dimitrov ile gole çevirdi. Bu sonuçla Bodrum FK 14 puana yükselip umut tazeledi. Sivasspor ise 18 puanda kaldı.

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