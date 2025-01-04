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        Caretta caretta 'Cumhuriyet'i 2 ayda 2 bin kişi izledi

        MUĞLA'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Cumhuriyet', 2 ayda 1000 kilometre yol katetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:16 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:20
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        Caretta caretta 'Cumhuriyet'i 2 ayda 2 bin kişi izledi
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        MUĞLA'da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Cumhuriyet', 2 ayda 1000 kilometre yol katetti. 2 bin kişi, 'Cumhuriyet'in rotasını gösteren haritayı görüntüleyip, izledi.

        Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2024 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Cumhuriyet' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 30 Ekim 2024'te İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Geçen sürede 'Cumhuriyet', 1000 kilometre yol katederek, Yunanistan açıklarına ulaştı. 'Cumhuriyet'in rotasını gösteren harita, 2 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, 'Cumhuriyet'in rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arasında yerini aldığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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