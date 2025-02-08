Bodrum'da odun sobasından çıkan yangın evi kül etti; 1 yaralı

Kızılağaç Mahallesinde prefabrik evde, saat 13.30 sıralarında odun sobasından çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, alevlere müdahale eden ev sahibi ise kollarından yaralanması sonucu Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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