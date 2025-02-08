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        Bodrum'da odun sobasından çıkan yangın evi kül etti; 1 yaralı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, odun sobasından çıkan yangında prefabrik ev küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:22 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:25
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        Bodrum'da odun sobasından çıkan yangın evi kül etti; 1 yaralı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, odun sobasından çıkan yangında prefabrik ev küle döndü. Yangında, evde yaşayan 1 kişi kollarından yaralandı.

        Kızılağaç Mahallesinde prefabrik evde, saat 13.30 sıralarında odun sobasından çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, alevlere müdahale eden ev sahibi ise kollarından yaralanması sonucu Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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