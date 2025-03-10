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        İnternette yasa dışı piton satışı

        ANA vatanı Batı Afrika olan ve dünyada en tehlikeli sürüngenler arasında yer alan piton cinsi yılanlar, Türkiye'de internet ortamında 21 bin liraya kadar fiyatla satılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:55
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        İnternette yasa dışı piton satışı
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        ANA vatanı Batı Afrika olan ve dünyada en tehlikeli sürüngenler arasında yer alan piton cinsi yılanlar, Türkiye'de internet ortamında 21 bin liraya kadar fiyatla satılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, yılanın satışının tespiti halinde hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.

        Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen pitonlar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Adult', 'Ball', 'Boa', 'Albino', 'Pied', 'Blood' ve 'Burmese' cinsi pitonlar, 6 liradan 21 bin liraya kadar satılıyor.

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        Pitonları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:

        "9-10 aylık dişi. Son derece sağlıklı, oldukça uysal', 'Bal pitonlar gayet sağlıklı, iştahlı ve uysal canlılardır', 'Süper pastel pied ball piton. 3 aylık yavru. Tamamen uysal ve özel bir morph çok nadir bir renge sahiptir. İletişim WhatsApp’, '7 aylık albino piton', 'Hayvan sağlıklı. Hiçbir sorunu, hastalığı yok. Kargo mevcut. İstanbul içi elden de alabilirsiniz. İsteyene yem ile verilir’, 'Adult clasic amel tessera. Sönük veya canlı affetmez’, 'Gayet sağlıklı ve uysal. Otobüs kargo ile gönderim sağlanır"

        Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulandığı bildirildi.

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        Galeri

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