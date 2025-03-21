İş yerinde boğazı kesilerek öldürüldükten sonra üzeri battaniye ile örtüldü

Savcının incelemesinin ardından 4 çocuk babası Yıldız’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yaka Mahallesi Türkmen mevkisinde meydana geldi. Mahallede camcılık yapan Alaaddin Yıldız’a dün akşam saatlerinden itibaren ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yıldız’ı evinde bulamayan yakınları ardından iş yerine gitti. İçeri giren yakınları üzeri battaniye ile örtülü Yıldız’ı kanlar içerisinde gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinde çalışanların ifadelerini aldı.

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, camcı Alaaddin Yıldız (53), iş yerinde boğazı kesilerek öldürüldükten sonra üzeri battaniye ile örtülü vaziyette bulundu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

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