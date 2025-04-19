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        Fethiyespor, Kırklarelispor'u ağırlayacak

        2'nciLig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda 32 Ispartaspor'a 3-0 yenilerek Play-Off umutlarını yitiren Fethiyespor yarın evinde Kırklarelispor'la kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:15
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        Fethiyespor, Kırklarelispor'u ağırlayacak
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        2'nciLig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda 32 Ispartaspor'a 3-0 yenilerek Play-Off umutlarını yitiren Fethiyespor yarın evinde Kırklarelispor'la kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Sinan Özcan'ın görev yapacağı maç saat 15.00'te başlayacak. Fethiyespor'da kırmızı kart cezalısı Berkay Değirmencioğlu, Kırklarelispor müsabakasında forma giyemeyecek. 40 puana sahip iki takımdan Fethiyespor 10'uncu, Kırklaerelispor ise 9'uncu sırada.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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