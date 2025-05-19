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        Evinde tabancayla öldürüldü; sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltına alındı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde İbrahim Solak (25), evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:47
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        Evinde tabancayla öldürüldü; sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltına alındı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde İbrahim Solak (25), evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Evdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirlenen 3 şüpheliyi Manisa'da gözaltına aldı.

        Olay, dün gece, Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine İbrahim Solak'ın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Solak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Polis ekipleri, İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay günü eve 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirledi. Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. İbrahim Solak'ın olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Polis, güvenlik kamerasından tespit edilen 3 şüpheliyi Manisa'da yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişinin, öldürülen İbrahim Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirtildi. Öte yandan, normalde motosiklet tamircisi olan İbrahim Solak'ın otellerde çalışmak için Denizli'den bir süre önce Fethiye'ye geldiği öğrenildi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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