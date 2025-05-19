Evinde tabancayla öldürüldü; sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltına alındı

Polis, güvenlik kamerasından tespit edilen 3 şüpheliyi Manisa'da yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişinin, öldürülen İbrahim Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirtildi. Öte yandan, normalde motosiklet tamircisi olan İbrahim Solak'ın otellerde çalışmak için Denizli'den bir süre önce Fethiye'ye geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri, İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay günü eve 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirledi. Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. İbrahim Solak'ın olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün gece, Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine İbrahim Solak'ın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Solak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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