Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; İlkcan öldü, Yaren ağır yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kızılağaç Mahallesi Deve Güreşi Arenası önünde meydana geldi. İlkcan Durgut idaresindeki 48 AVH 019 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Davut Ö. (30) yönetimindeki 75 AAB 931 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Durgut ve arkasındaki arkadaşı Yaren Ö. savrulup, yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Durgut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yaren Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durgut'un cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.