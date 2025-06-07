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        Bodrum FK'da genç Ege'ye talip var

        SÜPER Lig'de ilk sezonunda küme düşme üzüntüsü yaşayan Bodrum FK'nın genç sağ beki Ege Bilsel, transferin gözde oyuncusu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 10:46 Güncelleme: 07.06.2025 - 10:50
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        Bodrum FK'da genç Ege'ye talip var
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        SÜPER Lig'de ilk sezonunda küme düşme üzüntüsü yaşayan Bodrum FK'nın genç sağ beki Ege Bilsel, transferin gözde oyuncusu oldu. Bu sezon yeşil-beyazlı formayla Süper Lig'de 23 maça çıkan ve 1 asist yapan 21 yaşındaki futbolcuyu yetiştiği kulüp olan Antalyaspor'un istediği bildirildi. Bodrum FK ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ege'nin de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Antalyaspor'a dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. Sol bek pozisyonunda da oynayabilen Ege Bilsel, Antalyaspor formasını daha önce Süper Lig'de terletmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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