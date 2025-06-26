Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi

        SÜPER Lig'den düşüp önümüzdeki sezon tekrar 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Burhan Eşer oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜPER Lig'den düşüp önümüzdeki sezon tekrar 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Burhan Eşer oldu. Geçen sezon tarihinde ilk kez boy gösterdiği Süper Lig'e veda eden ve son çalıştırıcısı Portekizli Jose Morais ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılar Eşer ile anlaştı.

        MORAIS'İN YENİ DURAĞI BAE

        Kariyerinde ilk defa teknik direktörlük yapacak 40 yaşındaki Burhan Eşer, Bodrum FK'da daha önce futbolculuk ve 2 sezon boyunca teknik direktörler İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılığını yaptı. Jose Morais'in ise yeni adresi ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bodrum'dan ayrılan deneyimli teknik adam, BAE ekibi Al-Wahda'nın teknik direktörlüğüne getirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Trump'tan İspanya'ya 'ticaret' resti
        Trump'tan İspanya'ya 'ticaret' resti
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi (2...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi (2...
        Bodrum'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 933 lira ceza; olay anı kamerada
        Bodrum'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 933 lira ceza; olay anı kamerada
        Fethiye'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Fethiye'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, denizde geçirdiği kaza...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, denizde geçirdiği kaza...
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Merve kurtarılamadı
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Merve kurtarılamadı