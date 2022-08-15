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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA

Muğla'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki operasyonda 50 liralık 263 sahte banknot ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, bazı şüphelilerin sahte para bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Akyol Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 50 liralık 263 sahte banknot ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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