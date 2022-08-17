Bodrum'da motosikletli kuryenin yolda açılan kanala düşmesi kameraya yansıdı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletli kuryenin yolda açılan kanala düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletli kurye, Umurca Mahallesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi'nde yolda elektrik hatlarını yer altına almak için kazılan kanala düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, kazada hafif yaralanan ve hastaneye gitmek istemeyen sürücüye kaza yerinde müdahale etti.

Öte yandan kuryenin kanala düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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