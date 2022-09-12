Muğla'da bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolda bitkin halde bulunan bukalemunun (Chamaeleo Chamaeleon) tedavisine başlandı.

Marmaris Milli Park Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Menteşe kara yolunda, vatandaşlar zayıf ve güçsüz halde buldukları bukalemunu yetkililere teslim etti.

Uzmanlar tarafından tedavisine başlanan bukalemunun, tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

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