Muğla Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Bülent Karakuş adaylığını açıkladı

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MUĞLA (AA) - Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) 15 Ekim'de gerçekleşecek organ seçimleri öncesi eski başkan Bülent Karakuş da adaylığını açıkladı.

Muğla Güç Birliği üyeleri ile birlikte hizmet binasında açıklama yapan Karakuş, 13 yıl yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nı ilin yükselen bir değeri haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Son 4 yıl meclis üyesi olarak hizmet vermeye çalıştığını belirten Karakuş, gelinen noktada gerek üyelerin gerekse kamuoyunun şahsı ve ekip arkadaşları ile oluşturacağı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğu yönündeki talepleriyle karşılaştığını ifade etti.

Karakuş, bu taleplere elbette ki kayıtsız kalmalarının beklenemeyeceğini anlatarak, ellerini tekrar taşın altına koymaya karar verdiklerini dile getirdi.





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