Fethiye'de "Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi" hizmete açıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Fethiye Belediyesi ve Fethiye Alzheimer Derneği işbirliğinde hayırseverlerin yardımlarıyla Babataşı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'ne yaptırılan merkezin açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, merkezin ilçede hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Fethiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehdi Sadat ise Türkiye'de 2022'de yapılan araştırmalarda 700 bin civarında alzaymır hastası olduğun kaydetti.

Muğla ve Fethiye'de alzaymır hastası sayısının gittikçe arttığını belirten Sadat, "Fethiye'de Muğla'nın yüzde 50'sinden fazla alzaymır hastamız var. Bugünden itibaren başlayalım ve artık alzaymır hastası demeyelim. Sevdiklerimiz olarak hitap edelim, çünkü hepsi sevdiklerimizdir. Kimi eşimizdir, kimi babamızdır, kimi çocuğumuzdur ve bunlar hepsi sevdiğimiz insanlardır." diye konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın konuşmasının ardından merkezin açılışı yapıldı.

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