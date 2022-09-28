Muğla'da kamyonetin çekiciye çarptığı kazada 1 kişi öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamyonetin çekiciye çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İbrahim Dural'ın kullandığı 48 EV 501 plakalı kamyonet, Kocabel mevkisinde aynı istikamette seyreden Ferdi Demirer idaresindeki 45 U 6544 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kamyonette sıkışan sürücüsü Dural, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Dural, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.









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