Bodrum'a lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore" ile 515 yolcu geldi

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MUĞLA (AA) - Bahamalar bayraklı lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore", Bodrum Limanı'na demir attı.

Çeşme Limanı'ndan gelen 210 metrelik kruvaziyer, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide ağırlıklı Amerikalı ve İngiliz 515 yolcu, 432 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, şehit turuna çıktı. Tarihi alanları gezen turistlerden bazıları Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde denize de girdi.

Geminin gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği bildirildi.





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