Bodrum'da belediye personeline deprem tatbikat eğitimi verildi

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi personeline yönelik deprem tatbikatı eğitimi düzenlendi.

Bodrum Belediyesi "Proje Yönetimi Eğitimi" kapsamında Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi Bodrum Belediyesi personellerine deprem tatbikat eğitimi verdi.

AFAD Muğla İl Müdürlüğü personelleri Eğitim Uzmanı Koray Ece ve Şef Zuhal Yorulmaz tarafından deprem anı uygulaması, afet ve acil durum eğitimi verilerek deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapılmasının ardından çalınan sirenle alınan eğitimin uygulamasına geçildi.

Prosedürleri eksiksiz uygulayan 150 belediye personeli tatbikatı başarılı şekilde tamamladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye personelinin kendini geliştirmesi ve belediyenin vatandaşlara sunduğu hizmetlerde çağın teknolojik gelişmelerini kullanabilmesi için birçok eğitim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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