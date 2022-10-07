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Öğrencilere örnek olmak için koşmaya başlayan Profesör, Türkiye rekoru kırdı

AA

Öğrencilere örnek olmak için koşmaya başlayan Profesör, Türkiye rekoru kırdı

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ/OSMAN AKÇA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Babayiğit İrez, Yunanistan'ın Selanik kentinde bu yıl 31'incisi düzenlenen ve 16 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun katıldığı Balkan Master Atletizm Yarışması'nda Türkiye rekoru kırarak Balkan şampiyonu oldu.

İrez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor yaşamına lise yıllarında başladığını, akademik başarıyı önde tutan bir ailesi olduğunu ve ilk zamanlar tepkiyle karşılaştığını söyledi.

Egzersiz ve antrenman yapmasının hep problem olduğunu savunan İrez, ilk yarışında aldığı başarının ardından ailesinin de destek vermeye başladığını kaydetti.

Üniversite yıllarında hem spor hayatına hem de derslerine devam ettiğini belirten İrez, zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

İrez, derslerin zor olduğuna, İngilizce eğitimi aldıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Atletizme ayrı bir aşkım vardı. Çocukluğumdan beri hep koşmayı seviyordum. Üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmen olarak atandım ve orada da öğrencilerimi atletizme teşvik etmeye çalıştım. İlk yılda başarılı sonuçlar elde ettik ve o sene yılın öğretmeni seçildim. Yüksek lisansı kazanınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine geldim. O sırada sporu bırakmıştım. Ara ara öğrencilerle antrenmanlara katılıyordum. Sonrasında doktora, evlilik ve çocuk araya girdi. 40 yaşında tekrar spora ve atletizme başladım. Antrenmanlara yeni başladığım sırada öğrencilerime örnek olmak için 2014 Avrupa Masterlar Şampiyonası'na katıldım ve Avrupa dördüncüsü oldum. Daha sonrasında tabii daha çok antrenman yapmam gerekiyordu. Ama hem anne hem eş olmak hem de iş hayatım aslında biraz daha sınırlıyordu. Daha sonra boş vaktimin öğle araları olduğunu fark ettim. Yemeklere gitmek yerine koşmayı, spor yapacak vakti orada bulduğumu fark ettim. Öğle aralarını spora ayırmaya başladım. İlk sene öğrencilerimle öğle araları koşmaya başladık. "


- "Rekoru kırabildim ve benim için büyük bir başarı"


2015 yılında Selanik’te yapılan Balkan Şampiyonasına katıldığını ve 3'üncülük elde ettiğini, bunun kendisi için onur verici olduğunu anlatan İrez, sonraki yıllarda her yıl önemli dereceler elde etmeye başladığını dile getirdi.

Şu an 48 yaşında olduğunu ve bir hafta önce 16 ülkenin katıldığı Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda çok iyi dereceler elde ettiğini aktaran İrez, bu yarışın kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

İlker Kutlu'nun 27 yıldır kırılamayan 800 metrelik bir rekoru bulunduğunu hatırlatan İrez, "Onu kırabildim ve benim için büyük bir başarı. Kendisi oldukça iyi bir atlet ve iyi bir sporcu idi. Daha sonra bin 500 metre koştum. Orada yine rakiplerime büyük fark açarak birinci oldum. Önemli olan daha genç yaş gruplarını da geçerek birinci olmamdı. Hem kendi yaş grubum hem de daha gençlerle yarıştığım için birinci olmak benim için onur verici oldu." diye konuştu.

800 metrede daha önceki derecenin 2,41,00 olduğunu bildiren İrez, kendisinin 2,39,00 ile bu anlamda başarı sağladığını dile getirerek, yaş grubunda şu an için 2,40'ın altında bir derece koşulmadığı için bunun da büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

İrez, bin 500 metrenin zorlu bir branş olduğunu, hem dayanıklı hem de hızlı olmayı gerektiren bir alan olduğunu savunarak, bu alanda da 5,31,00 gibi bir derece koşarak yine aynı sayıda sporcular arasında birinci olduğunu söyledi.

Bu sonuç ile 'Ben artık genç yaş grubu ile de koşabilirim' görüşünün kendisinde hakim olduğunu aktaran İrez, "İlerideki hedeflerim arasında Avrupa Şampiyonası var. Daha önce katılmıştım. Zorlu bir süreçti. Orada 4'üncülük ve beşincilik almıştım. Şu anki hedefim öncelikle ilk üçe girebilmek. Daha sonra da her şey yolunda giderse dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyorum." şeklinde konuştu.


- "Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için spor gerçekten iyi bir araç"


Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olduğuna dikkati çeken İrez, sadece kendi öğrencilerini değil, diğer fakültelerden öğrenciler ile de etkinlikler yaptıklarını anlattı.

Özellikle birinci sınıfa başlayan öğrencilerin derslerine girdiğini anlatan İrez, şunları kaydetti:

"Onlar da aslında ilk senesinde bana ulaşıyorlar. Özellikle kendim talep ederek birinci sınıf derslerine giriyorum. Birinci sınıflar şehre ilk defa geldikleri için oldukça önemli. Muğla'da ilk zamanlar ne yapacaklarını, nerede zaman geçireceklerini bilmiyorlar. Vakitlerini daha doğru geçirmeleri için koşmaya davet ediyorum. Biraz da kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için spor gerçekten iyi bir araç. Her sene büyük bir grubumuz oluyor. Böylelikle vakitlerini dersler haricinde spor ve egzersiz yaparak geçirmiş oluyorlar. Bu konuda da çok mutluyum. Yarışlara aynı zamanda öğrencilere burs sağlamak için katılıyorum. Geçen yıl katıldığımız bir yarıştan şu an tıp fakültesi ve spor bilimleri fakültesinde birer öğrencimize burs sağlıyoruz."

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