Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 2 keçi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.

Karagedik Mahallesi'ndeki kayalık alanda 2 keçinin uzun süredir mahsur kaldığını görenler AKUT Fethiye ekibinden yardım istedi.

Bölgeye ulaşan ekipler halatlar yardımıyla keçileri bulundukları alandan kurtardı.

Hayvanlar sahibine teslim edildi.

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