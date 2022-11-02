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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

AA

Fethiye'de kayalık alanda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 2 keçi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarıldı.

Karagedik Mahallesi'ndeki kayalık alanda 2 keçinin uzun süredir mahsur kaldığını görenler AKUT Fethiye ekibinden yardım istedi.

Bölgeye ulaşan ekipler halatlar yardımıyla keçileri bulundukları alandan kurtardı.

Hayvanlar sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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