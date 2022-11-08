Ortaca'da bir narenciye bahçesinde dron ile ilaçlama yapıldı

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MUĞLA (AA) - Ortaca Ziraat Odası üyesi çiftçilere tarımsal ilaçlamada kullanılan dron tanıtımı yapıldı.

Ortaca Dikmekavak Mahallesi’ndeki bir narenciye bahçesinde kırmızı örümcek zararlısına karşı dron ile ilaçlama yapıldı. Görevlilerce yapılan bilgilendirmenin ardından limon bahçesi üzerinde havalanan dron ile zirai ilaçlama yapıldı.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, dron ile ilaçlamanın etkili ve maliyetinin düşük olması nedeniyle tercih edebileceğini söyledi.

Daha önceki yıllarda büyük arazilerin uçaklarla ilaçlamasının yapıldığına işaret eden Çöllü, "Ama artık eski uçaklar kullanılmaz oldu, şimdi traktörlerle bu işi yapıyoruz." dedi.

Uygulama ile maliyetin çok daha düşük olduğunu gördüklerini anlatan Çöllü, "Bu şekilde aşırı şekilde ilaçtan ve su kullanmadan, çevreyi, toprağı kirletmeden, içtiğimiz suya kadar ilaçla kirletmenin bir nebze önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü ilaç nokta atışıyla yapılmış oluyor. Fazla toprağa sirayet etmeden ilaçlama yapılıyor." diye konuştu.

Uygulamanın çiftçiler tarafından da olumlu karşılandığını ifade eden Çöllü, daha az ödeyerek daha verimli ilaçlama yapacaklarını kaydetti.

Operasyon Uzmanı Ziraat Mühendisi Seval Bolat ise Ortaca'da narenciyedeki sorunları üreticilerden dinlediklerini ve dronla ilaçlamayı çiftçilere anlatarak uygulama yaptıklarını kaydetti.

Dron Operasyon Pilotu Denizcan Anık ise, dönüm başına 1 litre ilaçlama yaptıklarını, prosedür kapsamında hazırlanan ilacın direkt sis şeklinde bitkinin üzerine sirayet ettiğini söyledi.





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