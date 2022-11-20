Yattara ilk maçında yedek kaldı

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MUĞLA (AA) - Trabzonspor'un eski futbolcusu Gineli İbrahim Yattara, transfer olduğu Ortaköyspor'un Süper Amatör Lig A Grubu'nda karşılaştığı Milas Beçinspor maçında yedek çıktı.

Ortaköyspor'un ilk 11'de yer bulamayan İbrahim Yattara, bu sezon çıktığı ilk maçında müsabakayı yedek kulübesinden takip etti.

Çekişmeli geçen maçta Yasin'in golüyle Ortaköyspor 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Milas Beçinspor, Mustafa Saydam ve Süleyman Kıratlı'nın ayağından bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Ortaköyspor ve Milas Beçinspor taraftarları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Tribündeki olaylar, polis müdahalesi ile son buldu.

Yattara, 22 Ağustos'ta Süper Amatör Lig ekiplerinden Ortaköyspor'a transfer olmuş ancak ailevi sebeplerden dolayı ligin 5'inci haftasına kadar Belçika'da kalmıştı.



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