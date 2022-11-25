Bodrum'da "Karakulak Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Karakulak Eylem Planı Çalıştayı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi" projesi kapsamında ilçedeki bir otelde çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez ve yerel birimlerinin yanı sıra kamu kurumlarının, ilgili özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve proje ortakları katıldı.

Proje yürütücülerinden, Yaban Hayatı Daire Başkanlığı uzmanı Emrah Bozkaya, yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında 5 türün belirlendiğini, bunlardan birinin de yabani kedi "karakulak" olduğunu söyledi.

Gerek orman yangınları gerekse habitat parçalanması gibi çeşitli faktörlerden dolayı bu türün risk altında olduğuna dikkati çeken Bozkaya, karakulak başta olmak üzere Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların korunması çalışmalarına devam edeceklerini anlattı.



Tehlikedeki Türler Projesi Takım Lideri Borut Rubinic de dünya genelinde biyoçeşitlilik açısından kriz yaşandığına dikkati çekerek, "20 yıldır dünya bir yok oluşun eşiğinde. Yaban hayatı nüfusu, popülasyonunun yüzde 70'ini kaybetmiş durumda. Türkiye'nin de bunun dışında kalmadığını ve bir şeylerini kaybettiğini düşünüyorum. Bu projeyle bunun çözümünü aramaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İki gün süren çalıştayda katılımcılar, karakulak türü hakkında bilgiler aktardı, küresel dağılımı ve tür üzerindeki yaygın tehditler, arazi çalışmaları ve tehdit analizi gibi konularda değerlendirmede bulundu.



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