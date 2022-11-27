Muğla'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

M.A'nin kullandığı 20 AKT 23 plakalı otomobil, Muratlar mevkisinde Önder Akar'ın kullandığı 48 EP 587 plakalı traktörle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Önder Akar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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