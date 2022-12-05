Muğla'da 28 bin 53 öğrenciye ücretsiz yemek desteği veriliyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da 28 bin 53 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Bakanlığın sağladığı imkanlarla kent genelinde farklı eğitim kademeleri ve okul türlerinde 28 bin 53 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Okul öncesi, taşımalı ve özel eğitim kapsamındaki öğrenciler ile okul pansiyonlarında kalan öğrenciler yemek hizmetinden yararlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, gazetecilere, öncelikle hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliğinin sağlamak olduğunu söyledi.

Yemeklerin hijyen ve güvenli ortamda her gün özenle hazırlanarak öğrencilerle buluştuğunu belirten Çay, "Bakanlığımız sürdürülebilir bir gelecek için eğitimde fırsat eşitliğine öncelik veriyor ve bu bağlamda eğitimin her kademesindeki öğrencilerimiz sosyal politikalarla desteklenmeye devam ediyor." dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyon 517 bin 360 ders kitabı, 908 bin 561 yardımcı kaynak kitap ile 178 bin 368 çalışma defterinin kent genelinde öğrencilere ücretsiz verildiğini hatırlatan Çay, 3 bin 146 öğrencinin burs imkanından faydalandığını, 28 bin 53 öğrencinin ise ücretsiz yemek imkanından yararlandığını kaydetti.

Çay, Bakanlığın hedefleri doğrultusunda, 2023 yılında okul öncesine ağırlık vererek ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını daha da artıracaklarını ifade etti.





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