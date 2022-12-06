Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Menteşe ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpeği belediye ekipleri kurtardı.

Kıran Mahallesi Taşgöçüğü mevkiinde zeytin toplayan vatandaşlar kayalıkların arasında bir köpeğin mahsur kaldığını görerek durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler halat yardımıyla 8 metrelik kayalık alana inerek mahsur kalan köpeği bir saatlik çalışmayla kurtardı.

Su ve mama verilen köpek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.



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