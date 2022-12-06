Muğla'da 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma ve sağlama" suçundan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y, Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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