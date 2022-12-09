Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Yaraş Mahallesi Akyaka mevkisindeki ormanlık alanda seyir halindeyken alev aldı.

Araçtan inen sürücü durumu Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce, yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.